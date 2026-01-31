A facilidade para se obter a CNH e as cautelas que devem ser observadas

O pretendente pode utilizar veículo particular e até de câmbio automático para se submeter a exames. Irá fazer provas de percurso em um ambiente mais real quando percorrer as ruas movimentadas da cidade e ser testado à luz da observância dessas novas regras ao conduzir um veículo nas vias públicas, além de ter que mostrar ao examinador que o submete a prova de aptidão, habilidade para manobrar o veículo e estacioná-lo na vaga que estiver disponível na via pública.

A contratação passou a ser opcional, ou seja, contrata quem quiser. Há de se lembrar que muitos querem ter a sua CNH, embora não possuam veículos, mas dele precisam para a sua obtenção até mesmo para a terem como ofício de trabalho e função de motorista em empresas.

A obrigatoriedade de aulas em autoescolas foi suprimida, mas continua sendo opcional a contratação desse serviço de instrução. O fato é que estas escolas de instrução para condução de veículos não perderam sua relevância, pois exercem papel de fundamental importância na preparação do futuro motorista.

As novas regras que estabelecem condições para a realização de exames práticos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, vieram para facilitar a vida e aliviar o bolso dos futuros e alegres condutores de veículos automotores.

Enfim, terá que provar que está apto para conduzir um veículo automotor e que tem percepção de situações que devem ser evitadas para não causar colisões, atropelamentos de pedestres e outras incidências desagradáveis, além de observar a sinalização horizontal e vertical e respeitar as indicações de semáforo. Espera-se que haja mais rigor e menos tolerância na aplicação destas provas e observância das novas regras para a obtenção da CNH.

Os examinadores devem elevar os rigores na aplicação dos exames conforme a nova legislação, pois é preciso garantir bons índices de habilidade, já que qualquer tolerância com o pretendente a motorista não deve ser a melhor recomendação para se colocar nas ruas motoristas imprudentes, perigosos que não medem as consequências da condução perigosa de qualquer veículo que pode ceifar vidas, causar graves lesões ou deixar sequelas para toda a vida em vítimas que tiverem a infelicidade de serem alcançadas por falsos e descomprometidos motoristas.

Se, se criou facilidades e redução nos custos para a obtenção da CNH, também será necessário que as autoridades de trânsito incrementem as ações de fiscalização no tráfego das ruas, intensifiquem campanhas de educativas, de modo que motoristas não conduzam em altas velocidades no perímetro urbano seus veículos como os conduzem em estradas. Rua não é pista de corrida, mas sistema de movimentação para transporte urbano. Por isso, é que se exige em horários de pico do trânsito, paciência para se ter segurança. E, certamente, é diante desta situação que se testa o quesito urbanidade, que nada mais é do que a prática de boas maneiras, respeito entre as pessoas, civilidade e cortesia.

Estas novas facilidades para a obtenção da CNH proporcionarão o aumento de pessoas habilitadas para conduzir veículos, principalmente, entre os mais jovens, os quais deverão ser alertados sobre circunstâncias e situações que envolvem condutores de veículos automotores, pois assim ter-se-á certeza que não se inaugurou um tempo de facilidades, que poderá causar mais danos no dia a dia do trânsito nas vias urbanas e nas estradas.