A força da hidrelétrica vem das águas, mas também da coragem das mulheres

No coração da Usina Hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas, onde a força da água gera energia para milhares de pessoas, três mulheres fazem história em um setor historicamente dominado por homens. Geicielle Vaz, Karini Rossettie, Enyalle Chrystine, enfrentam desafios diários para garantir que a usina funcione com precisão e segurança. No Dia Internacional da Mulher, suas trajetórias servem de inspiração para muitas outras que desejam seguir carreira na área.

Desafios e Conquistas

Enyalle Chrystine, técnica em eletrotécnica e engenheira eletricista, trabalha na usina de Jupiá há quase seis anos. Criada em Alpinópolis, Minas Gerais, sempre teve como referência o trabalho em usinas hidrelétricas. Sua jornada começou com um estágio na Eletrobras Furnas e, após concluir a graduação, ingressou na usina através de um processo seletivo.

“A nossa função é garantir que a usina permaneça gerando energia com segurança, tanto para os equipamentos quanto para os trabalhadores”, explica Enyalle. Mesmo sendo a única mulher no setor de operação, destaca que sempre foi respeitada pelos colegas. “No início, tive receio de como seria aceita, mas o ambiente sempre foi muito profissional e acolhedor”, afirma.

Persistência e determinação

Karini Rossettie, técnica em eletrônica, está há sete anos na usina. Inicialmente, não imaginava que trabalharia em uma hidrelétrica, mas encontrou sua paixão na área. Hoje, atua na manutenção de painéis da usina, sendo a única mulher de seu setor.

“No começo, tive receio, mas hoje me sinto completamente adaptada. Meus colegas sempre me respeitaram, e eu não me imagino trabalhando em outro ambiente”, relata Karini. Além da rotina na usina, ela concilia a vida profissional com a maternidade. “Tenho uma filha de dois anos, a Mirela, e mesmo com a correria, consigo equilibrar tudo”, conta.