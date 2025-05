A maior feira do agronegócio do interior de MS quer atrair os jovens para o setor

Em entrevista exclusiva ao jornalismo do Grupo RCN, Michael fala sobre os bastidores da Expoagro, a importância da conexão entre cidade e campo, o esforço logístico para manter a feira democrática e gratuita em boa parte da programação, e ainda projeta como Dourados se prepara para um novo patamar nacional quando o assunto é agronegócio e entretenimento rural. A ExpoAgro não movimenta só o agronegócio, mas a economia de Dourados por um todo? Michael Araújo A Feira Agropecuária de Dourados, a ExpoAgro, que está na 59ª edição, se tornou a maior feira do interior do estado, porque ela não concentra só na exposição. A gente costuma falar que a exposição é feita por seis áreas de atuação. Nós temos a exposição de máquinas e serviços. Temos a feira de negócios, onde a gente tenta colocar o consumidor, que é o produtor rural, ou até mesmo a cidade, com o expositor. Nós também realizamos as palestras, simpósios, o dia de campo. São diversos eventos para trazer informação para o produtor e até mesmo para as pessoas da cidade, para elas se interessarem pelo mercado do agro, e talvez ingressar nesse mercado, e vir trabalhar nesse setor que é tão pujante para a economia brasileira, e para o nosso estado. Nós temos exposições de raça, julgamentos e os leilões de animais.

A programação deste ano reforça a pluralidade da feira. São seis eixos de atuação, que vão desde a exposição de máquinas e implementos, passando por simpósios técnicos e dias de campo, até uma intensa agenda de shows e provas equestres. Uma das pessoas que estão à frente de toda essa operação é o engenheiro agrônomo Michael Araújo, vice-presidente do Sindicato Rural e também diretor de Rodeios. Ele também já representou o Brasil no exterior como delegado da Seleção Brasileira de Esportes Equestres, e nesta edição acumula responsabilidades para garantir que tudo aconteça no ritmo certo — do chão da arena às arquibancadas lotadas.

Com expectativa de mais de R$ 25 milhões em negócios só com leilões, segundo o próprio Sindicato Rural, a edição de 2025 é marcada por um tom festivo e simbólico: ela abre oficialmente as comemorações pelos 60 anos da Expoagro, que será celebrada no ano que vem. Mas engana-se quem pensa que o evento se resume ao volume financeiro.

A59ª edição da Expoagro já está em pleno andamento e, mais uma vez, Dourados se consolida como um dos grandes palcos do agronegócio nacional. A maior feira do interior de Mato Grosso do Sul — e uma das mais relevantes do Brasil — tem movimentado todos os setores da economia local, desde o campo até o comércio, da rede hoteleira aos restaurantes da cidade.

E terá alguma programação para os amantes de esportes do agro?

Michael Araújo Sim. Na ExpoAgro teremos esportes equestres. Esse ano é uma data comemorativa porque sagra a 40ª Festa do Peão de Boiadeiro de Dourados. A programação começou com o sindicato. Só para se ter ideia, vai ter o rodeio em touros e cavalos, vai ter Três Tambores, Laço Comprido e o Team Hoping. Então, só pra fazer o rodeio, demanda quase 300 pessoas ali dentro do parque. Fora os animais. E são provas cronometradas. E essas provas cronometradas, você tem que fazer tudo acontecer por música. Por isso que a gente tem a função de diretor de rodeio, e você tem que combinar tudo isso, e ainda combinar com o atleta de rodeio, que é o animal, o touro ou o cavalo.

Durante muitos anos a ExpoAgro não teve a presença de animais, muito por conta da pandemia. Isso se torna um atrativo a mais para a população, além de que a cidade terá um evento nacional de rodeio, não é?

Michael Araújo Exato. O rodeio de Dourados que o sindicato realiza faz parte de um campeonato nacional. Então, nós temos a Liga Nacional de Rodeio, na qual o sindicato é credenciado para poder fazer isso, o que garante vaga direta para a Liga Nacional de Rodeios, em Barretos. Dessa forma, o peão que montar em Dourados, além da vaga, ganhará duas motos. Uma moto tanto para o rodeio em cavalo quanto para o Touro. Também terá uma premiação muito forte para a prova de Três Tambores, para o Team Hoping e para o Laço Comprido. Serão mais de 100 mil reais em prêmios que que estarão ali em disputa, durante o dia do evento. E, além da vaga para Barretos, o Rodeio de Dourados vale como seletiva do Campeonato Nacional da Confederação Nacional do Rodeio (CNAR), que acontece em dezembro. A CNAR está para os rodeios assim como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está para o futebol. Vamos ter o desafio do bem também, que é uma prova onde um peão desafia um touro e toda a renda arrecadada vai para esse desafio do bem, para uma entidade carente de Dourados. Então, é um rodeio completo que acontece aqui em Dourados. O Brasil poderá ver, vai ser filmado, vai ser televisionado, vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais do sindicato. Então, o Brasil inteiro do agro verá o Rodeio de Dourados.

Outra área que o público, principalmente o produtor rural está esperando são as palestras. O que você pode adiantar pra gente?

Michael Araújo Eu vou ressaltar que vamos estar realizando simpósio de agricultura, simpósio de suínocultura, simpósio de avicultura, simpósio de psicultura, dia de campo de gado leiteiro, dia de campo de fruticultura, de hortifruti. E, para reforçar toda essa programação, o secretário Jaime Verruck, da pasta de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Semadesc, estará falando pessoalmente do seu trabalho e como atuar no estado em cadeia produtiva como um todo. Teremos também a presença da Camila Telles falando sobre a liderança das mulheres no campo. Ela é uma comunicadora muito importante no setor, e vai falar sobre a atuação dela. Muitas vezes o produtor rural faz rudo certo e organizado, mas algumas informações divulgadas de forma errada colocam o produtor como vilão, que ele provocou queimadas e mais coisas. Mas, nós sabemos que o produtor faz tudo conforme a lei. Por isso, a importância da palestra, que será sobre essa parte de comunicação e sobre a mulher no campo. E a outra palestra será a do Deputado Federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que é um grande comunicador e vai falar sobre a importância da boa informação levada adiante. E todas as palestras, o dia do campo serão gratuitos. Esperamos que a população prestigie e conheça o estilo de vida do campo para que possamos despertar o interesse do jovem e futuramente trabalhe conosco.

E agora falando de uma parte muito importante, os shows. Qual será a programação da feira?

Michael Araújo A progamação de shows começa na quinta-feira (15) com a apreseintação do Jiraya Uai, DJ que mistura sertanejo e eletrofunk, e que vem fazendo muito sucesso no país. Na sexta-feira (16), teremos apresentação da dupla Israel & Rodolfo e Cat Dealers, irmãos que tocam música eletrônica. E, no sábado (17), quem cantará na ExpoAgro será a dupla Henrique & Juliano, um dos shows mais aguardados por todos na cidade. E eu quero frisar para toda a população que os portões estarão abertos todos os dias da feira. Só teremos cobrança na sexta-feira e no sábado. Então, é uma programação para toda a comunidade douradense e do estado, é uma edição festiva, já preparando os 60 anos da ExpoAgro no ano que vem. E o lema nosso este ano é Cidade e Campos Conectados, porque muitas vezes a gente acha que a nossa atividade é uma só, mas não é. O campo e a cidade são inteiramente conectados, um depende do outro. E eu faço questão de destacar que o produtor rural é exemplo para o Brasil, porque ele segue todas as leis. Então fica o alerta para os pais, porque muita gente, reclama às vezes, que a ExpoAgro vai cobrar carteirinha, vai cobrar isso, vai cobrar identidade para saber se pode consumir bebida alcoólica. Vai cobrar sim, pois são as regras que devemos estar seguindo. E todas as informações sobre palestras e sobre a feira estão nas nossas redes sociais, no instagram @sindicatoruraldedourados.