A novela das obras federais

O contorno rodoviário Samir Thomé que margeia o distrito industrial rumo a Selvíria e adjacências, demorou mais de dez anos para ser construído. Foi preciso que o senador Ramez Tebet trouxesse até Três Lagoas, o então ministro Eliseu Padilha dos Transportes no governo Fernando Henrique Cardoso para que fosse definitivamente anunciado esse anel rodoviário que passou a facilitar a vida daqueles que vindos do estado de São Paulo pretendiam seguir viagem para Selvíria – Aparecida do Taboado – Paranaíba e dai adiante.

A construção da ponte sobre o rio Paraná foi mais um episódio que demandou anos e anos até que fosse construída para liberar o trânsito sobre a usina hidrelétrica de Jupiá, que ano após ano, tornava-se mais intenso por conta do desenvolvimento do Centro Oeste brasileiro e do volume do tráfego de caminhões pesados, agravado pelo precário estado da ferrovia da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que deixou de transportar mercadorias até ser paralisada como atualmente se encontra.

Mais recentemente, teve início a implantação do contorno rodoviário que irá tirar do perímetro urbano de Três Lagoas pela avenida Ranulpho Marques Leal, o tráfego pesado de caminhões e veículos que trafegam pela BR 262 com rumo aos mais variados destinos. Anunciado, não saia do papel, e foi necessária uma ação no parlamento nacional, congregando senadores e deputados federais, liderados pela então senadora Simone Tebet para que esta tivesse seu início.

Entretanto, por várias vezes foi paralisada, mas às duras penas, sempre pela ação parlamentar os trabalhos de sua implantação eram retomados. Agora, que está prestes a se interligar com a BR 158, novamente, a novela se repete, pois as obras de terraplanagem e pavimentação estão paralisadas sob a alegação da empreiteira de que os custos ficaram altos, porque antes obtinha pedra brita sem custos e agora terá que comprar sabe lá onde e como, embora aqui em Três Lagoas tenha pedreira, que poderá fornecer esse importante e básico insumo para a execução da obra. E, pede mais ainda a dita empreiteira que o contrato seja reajustado para que não tenha prejuízo.