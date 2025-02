Ação rápida da 3ª DP recupera moto furtada na Esplanada sa NOB

Transmissão

Em Três Lagoas, 56 pessoas são diagnosticadas com Covid-19 em 2025

Ao menos 56 novos casos de Covid-19 foram registrados, em Três Lagoas, conforme dados do boletim epidemiológico, da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta semana. Os dados se referem aos meses de janeiro e fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não houve registro de morte em decorrência da doença neste ano, no […]