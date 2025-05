Acidente entre moto e bike elétrica mobiliza Samu e agentes de trânsito

Um acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (19), na Avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, Leste de Três Lagoas (MS).

No local, uma ciclista que conduzia uma bicicleta elétrica acabou sendo atropelada por uma motocicleta que seguia no mesmo sentido e teria tentado fazer uma conversão à esquerda na Rua Wilson Carvalho Viana.

Ambos os veículos trafegavam no sentido Mato Grosso do Sul – São Paulo quando, no cruzamento com a Rua Wilson Carvalho Viana, a condutora de uma motocicleta Honda Titan teria tentado realizar a conversão à esquerda, atingindo a ciclista.