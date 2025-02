Acidente entre moto e carro resulta em dois feridos

Um acidente envolvendo um carro, e, uma moto com duas pessoas, na manhã desta segunda-feira (3), mobilizou Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Agentes do Departamento de Trânsito Municipal (Deptran), na rua Eng. Elviro Mário Mancini, cruzamento com a rua, Dr. José Amílcar Congro Bastos, Vila Nova, Três Lagoas (MS).

Segundo as informações coletadas no local, onde houve o acidente. Um casal, seguiam em uma moto, no sentido bairro Paranapungá, sentido centro, pela rua Elvíro Mário Mancini, e o carro, na rua José Amílcar Congro Bastos, da Rodoviária, sentido Senai.

No cruzamento, que é preferência de quem trafega, pela rua Dr José Amílcar Congro Bastos, o motorista do carro, acabou surpreendido pelo motociclista, que levando uma mulher em sua garupa, não teria parado no cruzamento invadindo a frente do carro, causando o acidente.