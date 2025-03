Motorista morre e três pessoas ficam feridas em grave acidente na MS-338

Um grave acidente envolvendo três veículos resultou na morte de uma mulher na rodovia MS-338, no km 321, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo, na noite de domingo (16). A batida ocorreu por volta de 20h20 e envolveu um Hyundai HB20, uma caminhonete Chevrolet S10 e um Volkswagen Gol.

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMR), a vítima fatal, identificada como Natália Cristina Oscar, estava sozinha no HB20 e seguia em direção a Santa Rita do Pardo. Ela era moradora de Inocência. Por motivos ainda desconhecidos, a motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com a caminhonete. O impacto deixou o HB20 completamente destruído e a caminhonete tombou às margens da rodovia. O motorista do Gol, que trafegava logo atrás, não conseguiu evitar os destroços e foi atingido.

O condutor da caminhonete, que também estava sozinho, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bataguassu. Por sorte, os passageiros do Gol, um casal e uma criança, saíram ilesos.