Acidente gravíssimo acaba de acontecer na BR-158 sobre a ponte do Rio Verde

Um trágico acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (6), envolvendo duas carretas e, aparentemente, um carro de passeio, na ponte sobre o Rio Verde, que liga os municípios de Três Lagoas e Brasilândia, no leste de Mato Grosso do Sul.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local prestando atendimento e realizando os primeiros levantamentos. A ocorrência é considerada grave e mobiliza diversas viaturas de resgate e salvamento.