Acusado de tentar matar esposa a esposa esfaqueada é preso

Nesta segunda-feira (10), policiais da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) de Três Lagoas/MS, em apoio à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), prenderam um homem de 53 anos por descumprir repetidamente medidas protetivas de urgência.

A prisão foi realizada com base em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O suspeito possui um histórico de violência doméstica, incluindo uma tentativa de feminicídio. No Natal do ano passado, sob efeito de álcool e movido por ciúmes, ele desferiu quatro golpes de faca contra uma mulher de 34 anos, com quem havia mantido um breve relacionamento.

Após o ataque, o homem fugiu e não foi localizado imediatamente, mas a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas na DAM de Três Lagoas. Mesmo ciente das medidas protetivas determinadas judicialmente, o agressor continuou a perseguir a vítima, rondando sua casa, fazendo ligações telefônicas e enviando mensagens insistentes.