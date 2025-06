Adolescente vai parar em capô de carro apos ser atropelado no Interlagos

Um adolescente foi atropelado por um carro na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Interlagos, em Três Lagoas. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Alcinda Mendes e Eurídice Chagas Cruz, nas proximidades da 2ª Lagoa.

Segundo informações apuradas no local, a vítima seguia de bicicleta pela rua Alcinda Mendes, sentido Lagoa Maior, quando foi atingida por um veículo que realizava conversão à esquerda, após sair da rua Eurídice Chagas Cruz. O motorista relatou que o ciclista estava no ponto cego do carro, o que teria impedido sua visualização no momento da manobra.