Início Três Lagoas

Cuidado

Alerta de baixa umidade atinge Três Lagoas e cidades da região

O índice está bem abaixo dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde

Ana Cristina Santos

Defesa Civil recomenda beber bastante água, evitar exposição ao sol das 10h às 17h _ Foto: arquivo
Defesa Civil recomenda beber bastante água, evitar exposição ao sol das 10h às 17h _ Foto: arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para Três Lagoas e municípios do Leste de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13), devido à baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo de 30%. O índice está bem abaixo dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O aviso vale para Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Taquarussu e Três Lagoas.

A Defesa Civil recomenda beber bastante água, evitar exposição ao sol das 10h às 17h, manter a casa arejada, usar pano úmido na limpeza, evitar queimadas e procurar atendimento médico em caso de problemas respiratórios.

