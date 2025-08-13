Alerta de baixa umidade atinge Três Lagoas e cidades da região

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para Três Lagoas e municípios do Leste de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13), devido à baixa umidade do ar, que pode ficar abaixo de 30%. O índice está bem abaixo dos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O aviso vale para Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Taquarussu e Três Lagoas.