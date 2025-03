Alunos de Medicina da UFMS em Três Lagoas protestam por falta de estrutura

Os estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas, organizaram uma manifestação para reivindicar melhorias na qualidade do ensino.

Entre as principais queixas estão a falta de professores médicos e a demora na liberação da clínica escola, essencial para a prática acadêmica

Maicon da Silva Dias, estudante do quarto ano e integrante da turma 8 de Medicina, destacou a deficiência de docentes especializados. “Estamos sofrendo muito com a falta de professores, principalmente na área de clínica médica. Nossa formação está comprometida. Não tivemos aulas adequadas de neurologia, por exemplo, e isso é inaceitável para um curso de Medicina”, afirmou Maicon.

A clínica escola, que deveria estar em funcionamento para auxiliar no aprendizado prático dos estudantes, segue fechada há anos. “O campus da UFMS I foi fechado para abrir essa clínica, mas até hoje não foi liberada. Enquanto isso, estamos sem salas de aula suficientes e com poucos campos de prática”, denunciou o estudante.

Ana Carolina da Costa Nascimento, também do quarto ano de Medicina, reforça que as dificuldades enfrentadas pelos alunos já se arrastam por anos e que, mesmo com tentativas de diálogo, poucas soluções são apresentadas. “Sempre recebemos as mesmas respostas da coordenação: que estão vendo, que estão resolvendo. Mas nada muda. Por isso decidimos nos mobilizar e expor a situação”, declarou.