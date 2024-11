André Bacalá pode assumir Secretaria de Governo

Arthur Mariano de Três Lagoas participa do Elite16

O atleta de vôlei de praia Arthur Mariano, de Três Lagoas, disputa neste final de semana a última etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Elite16, antes da grande final do torneio, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O campeonato é o principal torneio do circuito mundial, oferecendo maior premiação em dinheiro […]