Após empate, Apas Três Lagoas joga pela vitória

O time Apas Três Lagoas, após empatar dentro de casa, agora vai em busca da primeira vitória em Água Clara. A partida marca a 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino 2025, onde a equipe de Três Lagoas encara o Futsal Futuro.

Na estreia, a Apas Três Lagoas (Associação dos Profissionais da Área da Saúde) empatou em 3 a 3 em um jogo emocionante contra o Asas Água Clara. O técnico Thomaz Kozuki explicou que o time sentiu o peso da estreia, mas conseguiu buscar o empate, considerado um bom resultado.