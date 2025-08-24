Após empate, Apas Três Lagoas joga pela vitória

O time Apas Três Lagoas, após empatar dentro de casa, agora vai em busca da primeira vitória em Água Clara. A partida marca a 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futsal Masculino 2025, onde a equipe de Três Lagoas encara o Futsal Futuro.
Na estreia, a Apas Três Lagoas (Associação dos Profissionais da Área da Saúde) empatou em 3 a 3 em um jogo emocionante contra o Asas Água Clara. O técnico Thomaz Kozuki explicou que o time sentiu o peso da estreia, mas conseguiu buscar o empate, considerado um bom resultado.
“Nosso time é jovem e ainda estamos no processo de adaptação e entrosamento. Não podemos esquecer que o time do Asas é muito forte, eles jogam juntos há muito tempo. Tivemos alguns apagões que nos custaram duas viradas. O empate nos mostrou que estamos no caminho certo”, justificou o técnico.
Ainda pela primeira rodada do Grupo B, o Camapuã Futsal venceu o Ribas por 3 a 2. Também integram a chave o Futsal Futuro (São Gabriel do Oeste) e o próprio Ribas Futsal. Futsal