Aposta feita em Três Lagoas acerta cinco números da Mega-Sena e fatura R$ 81,6 mil

Depois de um grupo de moradores de Mato Grosso do Sul, do distrito de Maracaju, Vista Alegre, faturar o prêmio da Mega da Virada, agora foi a vez de um morador de Três Lagoas levar para casa R$ 81.629,27 da quina.

O sorteio desta quinta-feira (8) do concurso 2.957 da Mega-Sena não teve vencedor na faixa principal. Ninguém acertou as seis dezenas, o que acumulou o prêmio para o próximo concurso, que pode pagar R$ 13,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 19, 28, 36, 37, 48 e 52.