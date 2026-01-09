Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Sortudo

Aposta feita em Três Lagoas acerta cinco números da Mega-Sena e fatura R$ 81,6 mil

Três Lagoas teve um ganhador da quina com prêmio de R$ 81,6 mi

Ana Cristina Santos

Mega Sena acumula R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio. Foto: arquivo
Mega Sena acumula R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio. Foto: arquivo

Depois de um grupo de moradores de Mato Grosso do Sul, do distrito de Maracaju, Vista Alegre, faturar o prêmio da Mega da Virada, agora foi a vez de um morador de Três Lagoas levar para casa R$ 81.629,27 da quina.

O sorteio desta quinta-feira (8) do concurso 2.957 da Mega-Sena não teve vencedor na faixa principal. Ninguém acertou as seis dezenas, o que acumulou o prêmio para o próximo concurso, que pode pagar R$ 13,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 19, 28, 36, 37, 48 e 52.

Ao todo, 15 apostas acertaram cinco números e receberam o prêmio da quina. Entre elas, a aposta registrada em Três Lagoas se destacou ao faturar R$ 81.629,27. O volante foi preenchido em uma casa lotérica credenciada e correspondeu a uma aposta simples, com seis dezenas e sem cotas.

No âmbito nacional, outras 16 apostas acertaram cinco números. Já a quadra teve 2.046 apostas vencedoras, das quais 25 são de Mato Grosso do Sul, que embolsaram R$ 1.052,22 cada.

