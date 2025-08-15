Arara-canindé sofre grave ferimento após ser atingida por linha com cerol em Três Lagoas

Uma arara-canindé foi gravemente ferida ao ter a asa cortada por uma linha de pipa com cerol, na região da Vila Verde, em Três Lagoas. O incidente quase decepou o membro da ave, que foi resgatada por um servidor da Prefeitura e encaminhada à Polícia Militar Ambiental.
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), a arara será acompanhada durante todo o tratamento, com o objetivo de salvar sua vida e tentar recuperar a mobilidade da asa. No entanto, o ferimento é grave e existe a possibilidade de amputação, o que impediria o animal de retornar à natureza.
Três Lagoas abriga um grande número de araras e já registrou diversos acidentes envolvendo linhas com cerol. Um dos casos mais trágicos ocorreu em janeiro do ano passado, quando uma enfermeira de 34 anos morreu após ser atingida no pescoço por uma linha de pipa com cerol.
Uso proibido por lei
A SEMEA reforça que o uso de cerol e linhas chilenas é proibido por lei em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Lei nº 5.111, de 20 de dezembro de 2017, é vedada a utilização de qualquer tipo de material cortante nas linhas de pipas ou similares. A infração pode resultar em prisão de três meses a um ano, além de multa.
O órgão orienta a população a denunciar o uso desse tipo de linha, para evitar acidentes e preservar tanto a vida humana quanto a fauna silvestre.