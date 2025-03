Arauco lançará em abril pedra fundamental da fábrica de celulose em Inocência

A cidade de Inocência, localizada na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, será palco, no dia 9 de abril, do lançamento da pedra fundamental da fábrica da Arauco, multinacional chilena do setor de celulose. O evento contará com a presença de diversas autoridades do estado e do país, além dos diretores da empresa.

O Projeto Sucuriú, como foi batizado, representa a entrada da divisão de celulose da Arauco no Brasil e contará com um investimento de US$ 4,6 bilhões. A nova planta terá capacidade para produzir 3,5 milhões de toneladas de fibra curta de celulose por ano e estará situada em uma área de 3.500 hectares, a 50 quilômetros do centro de Inocência, próxima ao Rio Sucuriú.

As obras de terraplanagem tiveram início em junho de 2024 e, até o momento, cerca de 2,8 mil trabalhadores estão envolvidos na construção da unidade. Na área florestal, são cerca de 2 mil trabalhadores.

Durante o pico da obra, esse número deverá subir para aproximadamente 14.000 trabalhadores. Após o início da operação, previsto para o final de 2027, o empreendimento gerará cerca de 6.000 empregos diretos e indiretos, contemplando as áreas florestal, industrial e de logística.

Impacto social

Com a instalação da fábrica, Inocência passa por uma transformação econômica e social. O prefeito Antonio Ângelo Garcia dos Santos, o Toninho da Cofap, destacou que a população local, atualmente com 8,4 mil habitantes, pode chegar a 32 mil pessoas durante o período de construção da fábrica. Após a inauguração, a população deverá estabilizar entre 18 e 22 mil habitantes.