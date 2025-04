Asfalto recém inaugurado cede com caminhão no Jardim Alvorada

Um caminhão Volvo FH, acoplado a um conjunto bitrem, afundou ao passar sobre uma galeria de águas pluviais na tarde desta quarta-feira (30), na avenida Jary Mercante, no cruzamento com a rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Alvorada a, em Três Lagoas (MS).

O veículo, que estava vazio, tentava fazer uma conversão à direita para sair da avenida e acessar a rua Dr. Amílcar quando o pneu dianteiro direito afundou repentinamente no asfalto, devido à possível fragilidade da estrutura da galeria subterrânea.