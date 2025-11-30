Audiência no Senado alerta para impactos do eucalipto e falta de planejamento

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado debateu, nesta semana, os efeitos do avanço econômico e populacional no Vale da Celulose, conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul, que reúne grandes investimentos no setor de celulose e papel.



A expansão do setor de base florestal e a instalação de grandes empreendimentos industriais trouxeram desenvolvimento, mas também desencadearam desafios sociais, urbanos e ambientais na região. Entre os principais pontos abordados estão o aumento expressivo no preço dos aluguéis, a pressão sobre a infraestrutura urbana, riscos ambientais diante da expansão do plantio de eucalipto e a necessidade urgente de planejamento territorial.



O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), responsável pela solicitação da audiência, destacou que o crescimento é bem-vindo, mas exige organização para evitar agravamento de problemas sociais e até de saúde pública causados pela migração de trabalhadores para os municípios do entorno das fábricas. “Entre os desafios estão a pressão sobre recursos naturais, como a água e o solo, a ocupação intensiva de áreas rurais e os impactos sobre comunidades locais e cadeias produtivas tradicionais, como a agricultura familiar. Além disso, há preocupações quanto à logística, infraestrutura e à necessidade de qualificação profissional local para atender às demandas do setor”, destacou o senador.



O prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, relatou que a alta demanda habitacional tem provocado uma escalada nos valores dos aluguéis, tornando inviável para muitas famílias permanecer no município. Ele citou casos em que imóveis que antes custavam entre R$ 800 e R$ 2 mil passaram a ser ofertados por valores que chegam a R$ 20 mil. Segundo o prefeito, moradores têm deixado a cidade por não conseguirem arcar com as novas despesas.