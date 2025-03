Audiência pública debate regularização fundiária

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou audiência pública nesta quinta-feira (28), com o tema “Agricultura Familiar em Três Lagoas e a Regularização Fundiária das Áreas Assentadas e Ocupadas”. A audiência foi proposta pela vereadora e professora Maria Diogo (PT), com o apoio dos demais vereadores, e teve como objetivo discutir a situação do Cinturão Verde e das ocupações São João e Guanabara, além de tratar da regularização fundiária dessas áreas.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como a secretária municipal de Meio Ambiente, Mariana Amaral; o deputado estadual Zeca do PT; a superintendente do MDA, Marina Nunes; o superintendente do INCRA, Adilson Nascimento dos Santos; o superintendente da SPU-MS, Tiago Botelho; o diretor da Agraer, Washington Willeman; a diretora do Departamento de Habitação Popular, Rafaella Marques de Oliveira e a presidente do diretório do PT, Iara Neves. Representantes da sociedade civil também marcaram presença, como os moradores das ocupações e integrantes de projetos de extensão da UFMS.

Os primeiros palestrantes, os professores Evandro e Mauro, do projeto de extensão da UFMS, apresentaram um contexto histórico e geográfico sobre o Cinturão Verde. Evandro destacou a importância da área para a agricultura familiar, apresentando mapas e documentos que explicam a ocupação e as leis municipais que regulam a região. Mauro, por sua vez, ressaltou a importância do Cinturão Verde não só para a conservação ambiental, mas também para a economia, a cultura e a educação ambiental, apontando o potencial da área para a mitigação dos impactos da crise climática.