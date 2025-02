Audiências vão debater violência doméstica e regularização fundiária

A Câmara Municipal de Três Lagoas promoverá em março, duas audiências públicas para discutir temas de grande impacto social: a violência contra a mulher e a regularização fundiária de áreas ocupadas e assentamentos.

No dia 10 de março, a partir das 18 horas, o plenário da Câmara sediará a audiência para debater a violência contra as mulheres, inclusive, o feminicídio. A iniciativa é das vereadoras Evalda Reis (MDB), Maria Diogo (PT) e Sirlene dos Santos (PSB), motivadas pelo recente caso de feminicídio contra a jornalista Vanessa Ricarte e pelo crescente número de registros de violência doméstica na cidade.



A vereadora Maria Diogo destacou que o evento será uma oportunidade não apenas para debater encaminhamentos, mas também para entender porque certos protocolos de atendimento às vítimas não estão sendo cumpridos. “Somos apenas três mulheres na Câmara, e é nossa responsabilidade unir forças nesta luta. Vamos trazer a delegada, a vice-prefeita e um representante do movimento Todos por Elas, de Campo Grande, para fortalecer esse debate. O áudio deixado por Vanessa Ricarte é um alerta sobre a falha no cumprimento de protocolos de segurança”, afirmou.

A vereadora Evalda Reis enfatizou a necessidade de buscar soluções para prevenir casos de feminicídio. “Nosso Estado é campeão de feminicídio no Brasil. Quantas leis mais serão necessárias? Precisamos de medidas concretas no combate à violência contra a mulher”, declarou.

Regularização fundiária

No dia 27 de março, a Câmara voltará a discutir um tema sensível para a população local: a regularização fundiária de áreas ocupadas no município. A audiência, proposta pela vereadora Maria Diogo e aprovada por unanimidade, contará com a participação de agricultores e representantes de ocupações do Cinturão Verde, dos bairros São João e Guanabara, que enfrentam desafios devido à Lei 3717/2020.