Avançam projetos de casas populares, mas cadastro será aberto só em 2025

Dois novos projetos que visam beneficiar famílias de baixa renda com moradia popular, em Três Lagoas, apresentaram avanços. Um deles, o que prevê a construção de 50 casas populares no Jardim das Violetas, já teve início há dois meses e as obras começam a ganhar forma. O outro projeto, que prevê a construção de 192 apartamentos no bairro Vila Piloto, também apresentou avanço nesta semana, com a parceria firmada entre prefeitura e governo federal.

A diretora do Departamento Municipal de Habitação, Rafaela Marques, explicou que as 50 unidades serão voltadas para famílias com renda de até um salário mínimo e que residem no município há pelo menos dez anos, priorizando aqueles com mais filhos em idade escolar.

Cada casa terá 43 metros quadrados e estará localizada em terrenos de aproximadamente 200 metros quadrados, permitindo futuras ampliações. Esse projeto é uma parceria entre a prefeitura e o governo estadual, com o município responsável por 40% do investimento, enquanto os outros 60% são custeados pelo Estado.

Vila Piloto

Já o segundo projeto, que faz parte do programa federal, Minha Casa, Minha Vida, construirá 192 apartamentos no bairro Vila Piloto. Esse empreendimento, com obras previstas para começar no início de 2025 deve ser concluído em 18 meses e será financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com o terreno doado pela prefeitura.