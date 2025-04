Azambuja celebra industrialização em Inocência

Ex-governador de Mato Grosso do Sul e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, participou do lançamento da pedra fundamental da maior planta de celulose do mundo e falou sobre os rumos do partido, eleições de 2026 e política nacional.

Durante o lançamento da pedra fundamental da maior planta de celulose do mundo, em Inocência, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), celebrou o que classificou como um marco histórico para o desenvolvimento da região e para o Mato Grosso do Sul. Azambuja lembrou que a semente desse projeto foi plantada ainda em sua gestão, em 2020, com a formalização de um termo de compromisso assinado em 2022 entre o Governo do Estado e a empresa Arauco.

“Quem planta, colhe. Nós plantamos isso aqui em 2020, culminamos com o termo de compromisso em 2022, e hoje vemos a concretização desse grande investimento. Isso vai trazer emprego, oportunidades, desenvolvimento e crescimento para toda a região“, destacou Azambuja. Ele frisou que o empreendimento representa o maior investimento privado no Brasil na área de celulose atualmente e reforça o papel de Mato Grosso do Sul como protagonista no cenário nacional de industrialização.