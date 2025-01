Bairro Santo André começa a receber recapeamento asfáltico

A segunda etapa do recapeamento asfáltico no bairro Santo André está sendo realizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA).

Nesta fase, cerca de 1.200 metros lineares e 9.600 metros quadrados de vias serão recapeados, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito local.