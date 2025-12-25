Balneário Municipal é opção de lazer para o Natal em Três Lagoas

Com a previsão de calor intenso neste Natal, o Balneário Municipal de Três Lagoas surge como uma das opções de lazer para a população. Para esta quinta-feira, 25 de dezembro, os termômetros devem atingir 36 graus, com umidade relativa do ar podendo chegar a 38%, índice bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O espaço está em pleno funcionamento e voltou a disponibilizar os quiosques para uso do público após a conclusão das obras de reforma. Com a reabertura, os visitantes podem aproveitar o local para momentos de lazer, convivência e confraternização em família ou entre amigos.