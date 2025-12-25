Balneário Municipal é opção de lazer para o Natal em Três Lagoas

Com a previsão de calor intenso neste Natal, o Balneário Municipal de Três Lagoas surge como uma das opções de lazer para a população. Para esta quinta-feira, 25 de dezembro, os termômetros devem atingir 36 graus, com umidade relativa do ar podendo chegar a 38%, índice bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O espaço está em pleno funcionamento e voltou a disponibilizar os quiosques para uso do público após a conclusão das obras de reforma. Com a reabertura, os visitantes podem aproveitar o local para momentos de lazer, convivência e confraternização em família ou entre amigos.
Os quiosques podem ser utilizados aos sábados, domingos e feriados mediante pagamento de R$ 40, com pagamento via Pix. De terça a sexta-feira, as reservas são gratuitas, medida que amplia o acesso da população ao espaço público. Para efetuar a reserva, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (67) 98139-1369.
O Balneário Municipal funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, e não abre às segundas-feiras. A prefeitura reforça que, por questões de segurança, é proibida a entrada de objetos de vidro nas dependências do local. Os frequentadores podem levar o kit churrasco, inclusive a grelha, menos churrasqueira.