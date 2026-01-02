Bebê de um ano é resgatada sozinha em rua e PM é acionada

Na manhã desta sexta-feira (2), um bebê do sexo feminino, de apenas um ano e oito meses, foi resgatado por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O caso aconteceu na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas. De acordo com informações repassadas pela polícia, um empresário de Cuiabá, que passeava pela cidade, se deparou com a criança perambulando sozinha pela via.

Ele conversou com a equipe de reportagem do Portal RCN 67 e contou que seguia para o supermercado, ocasião em que quase atropelou a menina, que invadiu a pista. Assustado, o motorista estacionou o veículo, pegou a criança no colo e tentou encontrar algum responsável na região. “Eu acordei cedo para ir ao supermercado e, ao descer essa rua [ Maria Guilermina Esteves], quase atropelei a menina. Parei imediatamente, peguei ela no colo e vi que chorava muito. Notei uma casa com o portão aberto, gritei e buzinei, mas ninguém saiu. Foi então que, com a ajuda de outras pessoas, acionamos a Polícia Militar”, relatou à reportagem o condutor, de 40 anos, que preferiu não se identificar.