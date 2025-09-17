Beneficiários com NIS de final 1 recebem parcela de setembro do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (17) a parcela de setembro do Bolsa Família aos beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o benefício.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, com ainda três adicionais o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses; um acréscimo de R$ 50 a gestantes; e um acréscimo de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e de R$ 150 a cada criança de até 6 anos.

Beneficiários de todo o estado do Rio Grande do Sul e de alguns municípios do Piauí, Paraná e de Sergipe recebem o pagamento hoje independentemente do NIS, em razão de situação de emergência ou de calamidade pública nessas regiões.