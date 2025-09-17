Veículos de Comunicação
Beneficiários com NIS de final 1 recebem parcela de setembro do Bolsa Família

Com valor mínimo correspondente a R$ 600 e ainda três adicionais três adicionais

Redação RCN67

Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o benefício. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o benefício. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (17) a parcela de setembro do Bolsa Família aos beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,2 milhões de famílias recebem o benefício.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, com ainda três adicionais o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses; um acréscimo de R$ 50 a gestantes; e um acréscimo de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e de R$ 150 a cada criança de até 6 anos.

Beneficiários de todo o estado do Rio Grande do Sul e de alguns municípios do Piauí, Paraná e de Sergipe recebem o pagamento hoje independentemente do NIS, em razão de situação de emergência ou de calamidade pública nessas regiões.

Para a utilização, os beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, sem precisar ir até uma agência para saque do benefício. Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.

*Informações da Agência Brasil.

