Bônus de energia beneficia mais de 55 mil famílias em Três Lagoas

Ao longo deste mês, cerca de 55.996 famílias de Três Lagoas receberão desconto na conta de energia elétrica. O abatimento médio será de R$ 12, variando conforme o consumo de cada cliente. No total, R$ 31 milhões serão repassados pela Neoenergia Elektro aos consumidores beneficiados.

O valor se refere ao chamado bônus Itaipu, que resulta da distribuição dos ganhos obtidos com a comercialização de energia gerada pela usina hidrelétrica. Têm direito ao benefício os clientes das classes residencial e rural que consumiram, em média, menos de 350 kWh por mês ao longo de 2024, conforme estabelece o Despacho nº 2.233/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O desconto foi calculado individualmente, com base no histórico de consumo, e já está sendo aplicado diretamente nas faturas emitidas pela distribuidora.

O crédito concedido em agosto para alguns clientes ajudará a reduzir o impacto da bandeira vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Essa cobrança extra é determinada pela Aneel para custear a operação de usinas termelétricas em períodos de baixa nos reservatórios hidrelétricos. A energia gerada por termelétricas é mais cara, o que justifica a taxa adicional.

Para exemplificar, um consumidor que tenha registrado 100 kWh de consumo mensal durante os 12 meses de 2024 receberá bônus de R$ 9,81, valor superior ao custo extra da bandeira vermelha 2.

A Neoenergia Elektro reforça a importância do consumo consciente de energia elétrica e lembra que, com pequenas mudanças de hábito, é possível economizar e contribuir para a preservação do meio ambiente. Entre as orientações, estão:

• Apagar as luzes ao sair dos ambientes

• Utilizar lâmpadas de LED, que são mais econômicas e duráveis