Briga em boate termina com um ferido no Santos Dumont

Um homem de 25 anos, foi socorrido com um ferimento na cabeça, após se envolver numa briga na madrugada deste domingo (25), em uma boate na avenida Clodoaldo Garcia bairro Santos Dumont, Sul de Três Lagoas (MS).

Por volta de 4h20 a briga teria ocorrido, entre o rapaz e um grupo de pessoas, que resultou em agressões com garrafas de cerveja, terminando com um extenso sangramento no homem de 26 anos.

A Polícia Militar foi chamada, e a Força Tática enviada ao local, junto com a Rádio Patrulha. Para os militares, o homem de 25 anos, disse que os autores da agressão, teria lhe dado um tiro de arma de fogo, e, que eles (agressores), ainda estariam pelas imediações, para finalizar com sua vida.