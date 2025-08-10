Briga em conveniência termina com morte por facada em Três Lagoas

Creone Rodrigues Berco, de 45 anos, morreu na noite de sábado (9) após ser atingido com uma facada durante uma briga em uma conveniência no Loteamento O.T, em Três Lagoas.

A vítima foi ferida na região abdominal, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Auxiliadora.

De acordo com a apuração, o autor do golpe estava acompanhado de seu irmão no momento do crime. Após o ataque, ele fugiu em direção ao bairro Vila Verde. Policiais militares realizaram rondas e encontraram o irmão do suspeito no bairro Flamboyant. Ele confirmou que a facada foi desferida por seu irmão, mas afirmou não saber seu paradeiro.

Investigação do Crime

Pouco depois, o suspeito se apresentou voluntariamente à polícia. Em depoimento, confessou o crime e alegou que agiu após a vítima ofender sua mãe. O homem disse ainda que descartou a faca em um terreno baldio, próximo ao cemitério, mas a arma não foi localizada durante as buscas.

A Polícia Civil deve conduzir as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação exata do crime. O caso será registrado como homicídio simples.