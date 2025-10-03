Briga termina com homem ferido a golpes de facão no bairro Ipacaraí

Uma briga na rua quase acabou em tragédia no bairro Ipacaraí, em Três Lagoas, na tarde desta quarta-feira (2). Um homem foi atacado a golpes de facão durante uma confusão em via pública e precisou ser socorrido pelo SAMU.
A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência na Rua Alceu Silva, nº 742. Segundo a companheira da vítima, o namorado dela, identificado apenas como A.A.O.A., se desentendeu com outro homem e acabou sendo ferido com facãozadas no braço e na perna do lado esquerdo.
Ferido, o homem conseguiu entrar na casa e esperar socorro. O SAMU prestou os primeiros atendimentos e o levou para a UPA.
Sobre o autor, a mulher disse que ele seria um homem branco, de estatura média, morador da região e que trabalha como pintor. A Polícia Militar registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde será investigado