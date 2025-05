Briga termina com homem ferido no Vila Piloto

Segundo informações da vítima, um homem de 52 anos, ele teria discutido com alguns indivíduos, e a confusão evoluiu para uma troca de agressões entre ele e um dos suspeitos.

Durante a briga, um dos envolvidos se apoderou de um pedaço de madeira parte de um armário velho com cacos de vidro presos, transformando o objeto em uma arma. De posse do objeto, o suspeito desferiu um golpe contra a vítima, que sofreu um corte extenso e sangramento intenso no braço direito.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.No local, nenhum suspeito foi encontrado. Após coletar as informações, a equipe da Rádio Patrulha seguiu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registrou o boletim de ocorrência. Já a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu pontos no ferimento e permaneceu em observação.