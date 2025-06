Cade aprova venda da Eldorado à J&F e encerra maior disputa societária do país

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta semana, sem restrições, a venda de 49,41% da Eldorado Brasil Celulose à J&F. A transação de US$ 2,6 bilhões, anunciada há duas semanas, pôs fim à disputa societária que, desde 2018, opunha a família Batista, controladora da J&F, à canadense Paper Excellence, do bilionário indonésio Jackson Wijaya.

O parecer técnico destacou a falta de clareza sobre se o controle vinha sendo compartilhado ou já era exercido pela J&F, mas concluiu que a operação representou apenas a consolidação do controle acionário, sem impacto relevante no ambiente concorrencial brasileiro. Assim, a autarquia decidiu não aprofundar a análise.

O acordo, firmado no mês passado, encerrou todas as ações judiciais e arbitrais relacionadas ao caso, no Brasil e no exterior, pondo fim à maior disputa societária em curso no país, que começou com uma negociação amigável em 2017 e se prolongou por sete anos, até ser resolvida em 15 de maio.