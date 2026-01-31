Veículos de Comunicação
Calor intenso e chuvas irregulares devem marcar o próximo trimestre

Previsão do Cemtec indica temperaturas acima da média e precipitações mal distribuídas em Três Lagoas e região

Israel Espíndola

A tendência é de pancadas isoladas, concentradas em curto espaço de tempo e com volumes desiguais - Foto: arquivo /JP
O próximo trimestre será marcado por um cenário climático desafiador na Costa Leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o prognóstico divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), municípios, como Três Lagoas, devem enfrentar chuvas irregulares e calor persistente, com reflexos diretos no cotidiano da população e em setores estratégicos da economia.

As análises meteorológicas indicam que não são esperados longos períodos de chuva contínua. Em vez disso, a tendência é de pancadas isoladas, concentradas em curto espaço de tempo e com volumes desiguais entre bairros, cidades e áreas rurais da região. “As chuvas devem ocorrer de forma mal distribuída com registros pontuais e intervalos de tempo seco”, explicou o meteorologista Vinícius Sperling, do Cemtec.

CALORÃO
Outro destaque da previsão é a permanência das temperaturas acima da média histórica. O calor intenso deve elevar a sensação térmica e exigir atenção redobrada com a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. As temperaturas poderão variar entre 34ºC e 36ºC. A orientação é manter hidratação constante e evitar exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia.

IMPACTOS
O cenário climático também pode impactar a agricultura, o abastecimento de água e o consumo de energia elétrica. Com menos regularidade nas chuvas e calor persistente, cresce a necessidade do uso consciente dos recursos naturais e da adoção de medidas preventivas para minimizar prejuízos.

Segundo o Cemtec, os próximos meses marcam a transição da estação do Verão para o Outono, que tem início no dia 21 de março. Esse período costuma ser caracterizado por maior instabilidade atmosférica e possibilidade de eventos extremos. A previsão aponta redução gradual das chuvas em todo o Estado, alternando períodos de seca com episódios de chuva intensa, especialmente nos municípios da Costa Leste.

