Câmara aprova projeto que destina R$ 2,3 milhões para a Apae

Durante a manhã desta terça-feira (11), os vereadores de Três Lagoas se reuniram no plenário para a primeira sessão ordinária da legislatura. Na pauta do dia, cinco projetos foram analisados, sendo quatro aprovados e um encaminhado para a Comissão Permanente emitir parecer. Os projetos aprovados, todos de autoria do Poder Executivo, foram aprovados em regime de urgência.

Entre os projetos que receberam destaque na tribuna está o Projeto de Lei (PL) nº 03, que autoriza a abertura de crédito adicional especial de pouco mais de R$ 2,3 milhões para despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA). O recurso será destinado à área da educação, especificamente para a Associação de Pais e Mestres de Três Lagoas (Apae-TL).O valor será utilizado para pagamento da folha salarial dos servidores da Apae ao longo de 2025.

Outro projeto aprovado foi o PL nº 04, que atualiza os valores do auxílio-moradia e auxílio-alimentação dos profissionais participantes do Programa Mais Médicos. Com a aprovação, os valores passam a ser de R$ 2.750 e R$ 770, respectivamente, garantindo melhores condições para os profissionais que atuam no atendimento à população.