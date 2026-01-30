Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Sessão

Câmara aprova projeto que regulamenta vagas de cargos efetivos da prefeitura

Matéria foi votada em sessão extraordinária exclusiva nesta sexta-feira (30)

Ana Cristina Santos

Projeto trata da reorganização do quadro de pessoal da administração direta - Foto: ilustração
Projeto trata da reorganização do quadro de pessoal da administração direta - Foto: ilustração

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (30), o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a regulamentação da estrutura de carreiras e do número de vagas de cargos de provimento efetivo da Prefeitura. A reunião foi a segunda sessão extraordinária do ano e teve como pauta exclusiva a votação da matéria.

De autoria do prefeito Cassiano Maia, o projeto tem como objetivo adequar e regulamentar as vagas que compõem o quadro de pessoal da administração direta do município, com base na Lei nº 2.523, de 2 de agosto de 2011, e legislações correlatas. A proposta busca atender às demandas atuais da prefeitura e assegurar a adequada prestação dos serviços públicos.

O texto estabelece a atualização do número de vagas para cargos efetivos, distribuídos por grupos funcionais. No grupo funcional básico, foi regulamentado o cargo de artesão, com 10 vagas. No grupo funcional médio, estão previstas 133 vagas para técnico de enfermagem e 18 para técnico de raio-X.

Já no grupo funcional superior, o projeto regulamenta vagas para farmacêutico/bioquímico (46), educador físico (43), médico clínico geral com carga de 20 horas (46), médico da família (39), nutricionista (7), pedagogo e psicólogo.

Notícias Relacionadas

A proposta também reduz o número de vagas do cargo de educador social, que passa a ter 64 vagas, considerando a afinidade de suas atribuições com outros cargos já existentes na estrutura administrativa do município.

De acordo com o projeto, os vencimentos, requisitos e exigências para o provimento dos cargos permanecem os mesmos estabelecidos na legislação vigente. A regulamentação das vagas não implica preenchimento imediato, devendo ser respeitada a necessidade da administração e os limites previstos em concursos em vigor.

Os recursos para o exercício de 2026 estão garantidos no orçamento municipal, com previsão de suplementação, se necessário. Para os anos de 2027 e 2028, os custos deverão ser contemplados nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

A lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos