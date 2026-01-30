Câmara aprova projeto que regulamenta vagas de cargos efetivos da prefeitura

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira (30), o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a regulamentação da estrutura de carreiras e do número de vagas de cargos de provimento efetivo da Prefeitura. A reunião foi a segunda sessão extraordinária do ano e teve como pauta exclusiva a votação da matéria.

De autoria do prefeito Cassiano Maia, o projeto tem como objetivo adequar e regulamentar as vagas que compõem o quadro de pessoal da administração direta do município, com base na Lei nº 2.523, de 2 de agosto de 2011, e legislações correlatas. A proposta busca atender às demandas atuais da prefeitura e assegurar a adequada prestação dos serviços públicos.

O texto estabelece a atualização do número de vagas para cargos efetivos, distribuídos por grupos funcionais. No grupo funcional básico, foi regulamentado o cargo de artesão, com 10 vagas. No grupo funcional médio, estão previstas 133 vagas para técnico de enfermagem e 18 para técnico de raio-X.

Já no grupo funcional superior, o projeto regulamenta vagas para farmacêutico/bioquímico (46), educador físico (43), médico clínico geral com carga de 20 horas (46), médico da família (39), nutricionista (7), pedagogo e psicólogo.