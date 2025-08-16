Câmara celebra 110 anos com homenagem a ex-vereadores e personalidades

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou na noite de quarta-feira (13) uma sessão solene em comemoração aos 110 anos da instalação do Legislativo Municipal. O evento, realizado no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reuniu autoridades, servidores, ex-vereadores e personalidades que contribuíram para a história da Casa de Leis.
A cerimônia marcou a entrega da Comenda Vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz, criada em homenagem ao primeiro presidente da Câmara, que presidiu o Legislativo entre 1915 e 1920. Ao todo, 45 pessoas foram homenageadas.
Estiveram presentes o prefeito Cassiano Maia, a vice-prefeita Vera Helena, o presidente da Câmara, Antônio Empke Júnior, o Tonhão, além dos demais parlamentares, familiares e amigos dos homenageados.
Tonhão destacou a importância da data para a história do município. “É um momento histórico. A Câmara foi instalada exatamente no dia 8 de agosto de 1915 e, desde então, se confunde com a história do povo três-lagoense. É aqui que está a voz da democracia e do povo. Estou honrado por presidir o Parlamento neste momento e organizar uma sessão que ficará para a história”, afirmou.
Entre os homenageados estava o ex-vereador e ex-prefeito Lúcio Moreira, de 80 anos, que se disse emocionado e orgulhoso por receber a comenda. Também foi reconhecida a ex-vereadora Vilma Lara, única mulher a presidir a Câmara, que relembrou o período em que a Casa teve maioria feminina a e convocou mais mulheres a ingressarem na política.
Diretor do Grupo RCN é homenageado
O Diretor-Geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, que atuou como vereador no período de 1976 a 1982, ressaltou a importância do Legislativo como espaço de defesa da democracia e ponte entre a população e o Executivo. “A Câmara é um fundamento muito importante na vida do município, pois é por meio dela que os vereadores trabalham pelo desenvolvimento da cidade. É um espaço onde a democracia é exercida na sua essência e os parlamentares vivem de perto a realidade da comunidade, ajudando a encaminhar soluções junto ao poder público”, afirmou.
O prefeito Cassiano Maia, que já foi vereador e presidente da Câmara, lembrou que o Legislativo é fundamental para a representatividade da cidade. “Aqui estão representantes de todos os contextos sociais e econômicos que movem Três Lagoas. É um espaço que fortalece o diálogo e contribui para que o Executivo trilhe os melhores caminhos para o município”, disse.
A sessão solene reuniu passado e presente do Legislativo municipal, reforçando o papel da Câmara como protagonista na construção da história e no desenvolvimento de Três Lagoas ao longo de mais de um século.
HOMENAGEADOS
Todos os vereadores fizeram uma entrega coletiva da comenda para as seguintes autoridades e servidores do Poder Legislativo: Cassiano Maia, Rosário Congro Neto, Waldomiro Aguirre, Gentil Montalvão em memória( representado por, Alessandro Montalvão), Germano Molinari Filho, Eduardo Rocha (representado pela assessora, Madiane Camargo Almeida), Marisa Andrade Rocha, Diogo Henrique Ferrari, Ariel Dias Garcia, Gislene de Almeida, Andreza Silva Sales, Elaine Freitas e Ubiratan Botelho.
Vereadores indicaram os seguintes homenageados. Fernando Jurado: Jorge Augusto Galhardo Martinho e Lúcio Queiroz Moreira; Daniel da Farmácia: Carlos Nunes Zuque ( representado pelo filho, Sabino Carlos da Costa Zuque) e Luiz Canário do Nascimento; Robson do Alinhamento: Amilton Aparecido da Silva e Antonio Luiz Teixeira Empke Junior; Davis Martinelli: Jorge Aparecido Queiroz e Wilma Luzia Lara Hahmed; Evalda Reis: Miguel Francisco Neves Duarte da Silva e Visitação Veron da Motta ( representado pelo filho, Paulo Veron); Marco Silva: Carlos Renée de Oliveira Venâncio e Paulo Carlos Veron da Motta; Marcus Bazé: Jurandir da Cunha Viana e Patrocínio de Souza Marinho Junior em memória ( representado pelo filho, André Luiz, e esposa, Valdete); Maria Diogo: Gilmar Garcia Tosta e Maria da Silva Prates Oliveri; Mário Grespan: Aparecida Ferreira de Castro Areco e José Manuel Sejópoles; Mi do Santa Luzia: Kleber Carlos Carvalho e Sueli Trannin Bernardo; Pedrinho Júnior: Breno César Vitório Gonçalves e Issam Fares Junior; Sargento Rodrigues: Akira Otsubo e Antônio João Campos de Carvalho ( representado pelo filho, Juarez Neto); Vagner Tenório, Silverado: Ângelo Chaves Guerreiro ( representado pelo filho, Diango) e Vera Helena Arsioli Pinho; Sirlene dos Santos: Adir Pires Maia ( representado pelo filho, Cassiano Maia)e Olentino Garcia de Queiroz; Tonhão: José Augusto Morilla Guerra e Márcia Moura.