Câmara celebra 110 anos com homenagem a ex-vereadores e personalidades

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou na noite de quarta-feira (13) uma sessão solene em comemoração aos 110 anos da instalação do Legislativo Municipal. O evento, realizado no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), reuniu autoridades, servidores, ex-vereadores e personalidades que contribuíram para a história da Casa de Leis.

A cerimônia marcou a entrega da Comenda Vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz, criada em homenagem ao primeiro presidente da Câmara, que presidiu o Legislativo entre 1915 e 1920. Ao todo, 45 pessoas foram homenageadas.

Estiveram presentes o prefeito Cassiano Maia, a vice-prefeita Vera Helena, o presidente da Câmara, Antônio Empke Júnior, o Tonhão, além dos demais parlamentares, familiares e amigos dos homenageados.

Tonhão destacou a importância da data para a história do município. “É um momento histórico. A Câmara foi instalada exatamente no dia 8 de agosto de 1915 e, desde então, se confunde com a história do povo três-lagoense. É aqui que está a voz da democracia e do povo. Estou honrado por presidir o Parlamento neste momento e organizar uma sessão que ficará para a história”, afirmou.

Entre os homenageados estava o ex-vereador e ex-prefeito Lúcio Moreira, de 80 anos, que se disse emocionado e orgulhoso por receber a comenda. Também foi reconhecida a ex-vereadora Vilma Lara, única mulher a presidir a Câmara, que relembrou o período em que a Casa teve maioria feminina a e convocou mais mulheres a ingressarem na política.

Diretor do Grupo RCN é homenageado

O Diretor-Geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, que atuou como vereador no período de 1976 a 1982, ressaltou a importância do Legislativo como espaço de defesa da democracia e ponte entre a população e o Executivo. “A Câmara é um fundamento muito importante na vida do município, pois é por meio dela que os vereadores trabalham pelo desenvolvimento da cidade. É um espaço onde a democracia é exercida na sua essência e os parlamentares vivem de perto a realidade da comunidade, ajudando a encaminhar soluções junto ao poder público”, afirmou.