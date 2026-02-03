Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Câmara abre ano legislativo com foco em diálogo, avanços e investimento social

Ana Cristina Santos

Câmara devolve R$ 13,3 milhões à prefeitura e abre ano legislativo de 2026

A Câmara Municipal de Três Lagoas retomou oficialmente, nesta terça-feira (3), as atividades legislativas de 2026, em uma sessão solene que reuniu vereadores, o prefeito Cassiano Maia, secretários municipais e representantes do Poder Executivo. A abertura marcou o início de um novo ciclo de debates e decisões, com destaque para o discurso de união entre os poderes e a apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão.

Durante o pronunciamento, o prefeito Dr. Cassiano Maia ressaltou que os avanços conquistados ao longo de 2025 foram resultado de planejamento, trabalho contínuo e, principalmente, da parceria institucional entre Executivo e Legislativo.

Segundo ele, o diálogo permanente tem sido decisivo para garantir políticas públicas mais eficientes e voltadas às necessidades da população.

Na sessão, o prefeito também apresentou um vídeo institucional que reuniu ações, obras e indicadores do crescimento do município no último ano, reforçando o cenário de desenvolvimento em diferentes áreas da administração pública.

O presidente da Câmara, vereador Tonhão, destacou que o Legislativo inicia o novo período reafirmando o compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e o respeito ao cidadão. Ele enfatizou que a atuação conjunta com o Executivo continuará sendo um dos pilares do trabalho parlamentar em 2026.

Durante a solenidade foi feita a entrega de um cheque no valor de R$ 13.331.979,84 ao prefeito, referente às economias obtidas pela Câmara Municipal ao longo do ano passado. O recurso retorna aos cofres da Prefeitura e deverá ser destinado, prioritariamente, a projetos sociais, com destaque para a implantação de um centro multidisciplinar de atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o futuro Centro TEA.

Entre os principais avanços apresentados, o prefeito citou investimentos expressivos na saúde, como a ampliação da telemedicina, a redução das filas de espera e projetos estruturantes, a exemplo da Policlínica Regional, do CAPS Infantojuvenil e do início do planejamento do Centro TEA. Na educação, foram destacadas a ampliação de vagas em tempo integral, a construção de novas unidades e a meta de climatização de todas as escolas e centros de educação infantil.

