Câmara devolve R$ 13,3 milhões à prefeitura e abre ano legislativo de 2026

A Câmara Municipal de Três Lagoas retomou oficialmente, nesta terça-feira (3), as atividades legislativas de 2026, em uma sessão solene que reuniu vereadores, o prefeito Cassiano Maia, secretários municipais e representantes do Poder Executivo. A abertura marcou o início de um novo ciclo de debates e decisões, com destaque para o discurso de união entre os poderes e a apresentação dos resultados do primeiro ano de gestão.

Durante o pronunciamento, o prefeito Dr. Cassiano Maia ressaltou que os avanços conquistados ao longo de 2025 foram resultado de planejamento, trabalho contínuo e, principalmente, da parceria institucional entre Executivo e Legislativo.

Segundo ele, o diálogo permanente tem sido decisivo para garantir políticas públicas mais eficientes e voltadas às necessidades da população.

Na sessão, o prefeito também apresentou um vídeo institucional que reuniu ações, obras e indicadores do crescimento do município no último ano, reforçando o cenário de desenvolvimento em diferentes áreas da administração pública.