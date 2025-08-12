Câmara Municipal celebra 110 anos com entrega de comendas a 45 personalidades

A Câmara Municipal de Três Lagoas completou 110 anos de criação na última sexta-feira (8) e vai celebrar a data com uma sessão solene nesta quarta-feira (13), às 18h45, no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento marcará a entrega da Comenda Vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz, criada em homenagem ao primeiro presidente da Casa de Leis, responsável por comandar o Legislativo entre 1915 e 1920, e novamente por mais dois anos após reeleição.

A honraria será concedida a 45 personalidades e servidores que, ao longo das décadas, contribuíram para o fortalecimento e o engrandecimento do Poder Legislativo três-lagoense.

O Decreto Legislativo que instituiu a comenda foi aprovado por todos os vereadores e publicado no último dia 5. A iniciativa é assinada por 15 parlamentares, reforçando a importância de preservar a memória e valorizar quem ajudou a construir a história política e social do município.

De acordo com o presidente da Câmara, Antônio Empke Junior, o Tonhão, a homenagem é uma forma de reconhecer o trabalho e o legado deixado por cada um dos homenageados. “São pessoas que, de alguma forma, escreveram parte da história do Legislativo e contribuíram para o desenvolvimento de Três Lagoas”, afirmou.