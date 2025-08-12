Câmara Municipal celebra 110 anos com entrega de comendas a 45 personalidades

A Câmara Municipal de Três Lagoas completou 110 anos de criação na última sexta-feira (8) e vai celebrar a data com uma sessão solene nesta quarta-feira (13), às 18h45, no anfiteatro do Campus 2 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento marcará a entrega da Comenda Vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz, criada em homenagem ao primeiro presidente da Casa de Leis, responsável por comandar o Legislativo entre 1915 e 1920, e novamente por mais dois anos após reeleição.
A honraria será concedida a 45 personalidades e servidores que, ao longo das décadas, contribuíram para o fortalecimento e o engrandecimento do Poder Legislativo três-lagoense.
O Decreto Legislativo que instituiu a comenda foi aprovado por todos os vereadores e publicado no último dia 5. A iniciativa é assinada por 15 parlamentares, reforçando a importância de preservar a memória e valorizar quem ajudou a construir a história política e social do município.
De acordo com o presidente da Câmara, Antônio Empke Junior, o Tonhão, a homenagem é uma forma de reconhecer o trabalho e o legado deixado por cada um dos homenageados. “São pessoas que, de alguma forma, escreveram parte da história do Legislativo e contribuíram para o desenvolvimento de Três Lagoas”, afirmou.
HOMENAGEADOS
Os servidores a serem homenageados são Andressa das Dores Silva Sales, Ariel Dias Garcia, Diogo Henrique Ferrari Ruiz, Elaine de Araújo Gonçalves Freitas, Gislene de Almeida e Ubiratan Botelho Alves.
As autoridades são o ex-presidente e atual prefeito, doutor Cassiano Maia, assim como os ex-presidentes Waldomiro Aguirre e Walter Martinho, Gentil Rodrigues Montalvão, os ex-vereadores Marisa Rocha e Germano Molinari Filho. Outros homenageados serão André Luiz Bacalá Ribeiro, Eduardo Rocha e Rosário Congro Neto.
Também receberão a Comenda, em comemoração aos 110 anos, os seguintes ex-vereadores: José Manuel Sejópoles, Aparecida Ferreira de Castro Areco, Jorge Aparecido Queiroz, Wilma Luzia Lara, Adriano Henrique Jurado, Angelo Chaves Guerreiro, Patrocínio de Souza Marinho Junior (“Post Mortem”), Jurandir da Cunha Viana Junior, Jorge Augusto Galhardo Martinho, Lúcio Queiroz Moreira, Paulo Carlos Veron da Motta, Carlos Renée de Oliveira Venâncio, Luiz Canário do Nascimento, Carlos Nunes Zuque, Akira Otsubo, Antônio João Campos de Carvalho, Adir Pires Maia, Olentino Garcia de Queiroz, Gilmar Garcia Tosta, Maria da Silva Prates Oliveri “Bel Do PT”, Amilton Aparecido da Silva, Antonio Luiz Teixeira Empke Junior, Visitação Veron da Motta “Tia Nega” (In Memoriam), Miguel Francisco Neves Duarte da Silva, Vera Helena, José Augusto Morilla Guerra, Suelin Tranin, Issam Fares Júnior, Breno César Vitório Gonçalves, Kleber Carlos Carvalho e Márcia Moura.