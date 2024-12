Na manhã deste domingo, um caminhão carregado com ovos tombou no Km 134 da rodovia BR-262, a cerca de 10 km do município de Água Clara, no Mato Grosso do Sul.

Segundo informações preliminares, não há registro de feridos no acidente. Após o acionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga de ovos foi liberada para a população que estava no local.