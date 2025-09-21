Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada para adolescentes de 15 a 19 anos até dezembro

O Governo Federal prorrogou até o mês de dezembro de 2025 a campanha de vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos. A vacina é oferecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens no país. A dose é única e gratuita, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Três Lagoas.

No ano anterior, após alterações no calendário vacinal, o cenário contra o HPV, vírus sexualmente transmissível, o município atingiu as expectativas do Ministério da Saúde ao alcançar cobertura de 90% de faixa etária, composta por cerca de 5.500 crianças e adolescentes. A vacinação atingiu o público feminino em 136,38% de vacinação, enquanto o masculino foi de 125,12%.

HPV PREVENÇÃO

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, podendo causar verrugas genitais e estar associado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, somada ao uso de preservativos.