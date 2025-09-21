Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Saúde

Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada para adolescentes de 15 a 19 anos até dezembro

Três Lagoas superou a meta do Ministério da Saúde em 2024

Kelly Martins

Vacina é oferecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde - Foto: arquivo
Vacina é oferecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde - Foto: arquivo

O Governo Federal prorrogou até o mês de dezembro de 2025 a campanha de vacinação contra o Papiloma Vírus Humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos. A vacina é oferecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens no país. A dose é única e gratuita, disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Três Lagoas.

No ano anterior, após alterações no calendário vacinal, o cenário contra o HPV, vírus sexualmente transmissível, o município atingiu as expectativas do Ministério da Saúde ao alcançar cobertura de 90% de faixa etária, composta por cerca de 5.500 crianças e adolescentes. A vacinação atingiu o público feminino em 136,38% de vacinação, enquanto o masculino foi de 125,12%.

HPV PREVENÇÃO
O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo, podendo causar verrugas genitais e estar associado a diferentes tipos de câncer, como de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacina é considerada a forma mais eficaz de prevenção, somada ao uso de preservativos.

Desde 2024, o país adota o modelo de dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o esquema anterior de duas aplicações. A medida segue recomendações internacionais e faz parte da estratégia de eliminação do câncer de colo do útero até 2030.

De acordo com a coordenadora do Setor Municipal de Imunização, Humberta Azambuja, esses índices representam um alívio para o sistema público de saúde, já que a vacinação é a principal forma de prevenir cânceres no futuro desses jovens. “Isso nos dá uma certa tranquilidade de que a longo prazo, o município terá menos casos de câncer de colo do útero, pênis, vulva, vagina, língua, garganta e câncer oral, que são os que o imunizante protege.

