Carreta-tanque pega fogo em posto de combustíveis em Castilho (SP)

Uma carreta-tanque utilizada para o transporte de etanol pegou fogo na noite deste domingo (30) em um pátio de posto de combustíveis às margens da rodovia Marechal Cândido Rondon (SP-300), na cidade de Castilho (SP).

O incidente teria sido causado pelo travamento de uma das rodas, levando ao superaquecimento do sistema de freios. Após o motorista entrar no pátio do posto, as chamas se intensificaram rapidamente e tomaram conta da carreta.

Isso ocorreu porque, enquanto o veículo está em movimento, o vento dificulta a propagação das labaredas, mas, ao parar, o fogo pode se alastrar de forma acelerada. Ação rápida do motorista evitou tragédia.

Ao perceber as chamas se alastrando, o motorista desacoplou o caminhão-trator e afastou a carreta alguns metros da área do posto, aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros das cidades de Andradina (SP) e Três Lagoas (MS). Felizmente, ninguém ficou ferido, restando apenas o prejuízo material.