Carreta tomba na MS-377 e mobiliza PMRV

As causas do acidente, não foram informadas, apenas que o veículo, estava na rodovia que liga o município de Água Clara (MS), a Inocência (MS). O veículo, caminhão reboque (carreta), teria saído da pista, invadido o mato na lateral da rodovia e tombado.

Um tombamento envolvendo uma carreta, foi registrado neste sábado (1), na MS-377, próximo à rotatória do posto do Vera Cruz, zona rural de Três Lagoas (MS).

Não houve informações, sobre o estado de saúde do motorista, nem as causas que levaram para o sinistro. A rodovia, é fiscalizada pela Polícia Rodoviária Estadual, e corta os municípios de Água Clara, Três Lagoas, Inocência, e Selvíria, no Mato Grosso do Sul.