Carro atropela bicicleta elétrica deixando criança e adulto feridos

Um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica com dois ocupantes e um carro mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Samu, agentes municipais de trânsito e policiais militares no final da tarde desta quarta-feira (4), na rua Irmãos Cameschi, no cruzamento com a rua Tancredo Tasso Cardoso, no bairro Vila São João, região Sul de Três Lagoas (MS).

O acidente ocorreu por volta das 17h15, quando tio e sobrinho, que estavam em uma bicicleta elétrica, foram atropelados por um Ford Fiesta. A bicicleta, conduzida por um homem de 22 anos e que tinha como passageiro o sobrinho de 11 anos, trafegava pela rua Irmãos Cameschi (preferencial), vindo do Parque São Carlos em direção ao bairro São João. Ao cruzarem a rua Tancredo Tasso Cardoso, os dois foram atingidos na lateral direita pelo carro, que seguia em direção ao Centro.

A condutora do veículo permaneceu no local até a chegada das equipes de resgate.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) e policiais militares estiveram no local.