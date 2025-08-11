Carro capota e vitima morreu após ser arremessada de carro na BR-158

Neste final de tarde desta segunda-feira (11), um homem de aproximadamente 50 anos morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia BR-158, nas proximidades da fábrica da Eldorado, em Três Lagoas (MS).
Segundo informações iniciais, a vítima, ainda não identificada, seguia no trajeto entre Três Lagoas e Selvíria quando, ao fazer uma curva, aparentemente perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e arremessou o condutor para fora do carro.
O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e permanece no local, preservando a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica. A Polícia Militar Rodoviária também está no local realizando os primeiros levantamentos.
Mais informações sobre o acidente serão divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades.