Carro capota e vitima morreu após ser arremessada de carro na BR-158

Neste final de tarde desta segunda-feira (11), um homem de aproximadamente 50 anos morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia BR-158, nas proximidades da fábrica da Eldorado, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações iniciais, a vítima, ainda não identificada, seguia no trajeto entre Três Lagoas e Selvíria quando, ao fazer uma curva, aparentemente perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, capotou e arremessou o condutor para fora do carro.