Carro furtado colide em muro de residência e deixa prejuízos para moradora e dona do veículo

A situação piorou quando Bruna descobriu que não teria como arcar com os custos de manutenção do muro. “Pagamos aluguel e estamos apertados financeiramente. Meu marido trabalha à noite e eu fico sozinho com o neném. Não posso ficar com a casa aberta desse jeito”, explicou. Ela também relatou que passou mal devido ao nervosismo e precisou de atendimento médico.

Bruna Barbosa de Queiroz, esposa de João, estava no trabalho quando recebeu a notícia. “Ele me mandou mensagem dizendo que um carro bateu, mas falou tão tranquilo que achei que era algo pequeno. Quando cheguei e vi o carro dentro da minha casa, entrei em desespero”, disse emocionada.

“Foi assustador, mas graças a Deus ninguém se feriu“, disse João Nicolas, morador da casa atingida, que relatou os momentos de tensão. “Eu estava na esquina quando vi o carro vindo descontrolado. Ele passou muito perto de mim, do meu amigo e do meu filho de um ano e sete meses”, contou. Apesar do susto, ele destaca que o mais importante é que não houve feridos. “O muro a gente levanta, mas e se tivesse acontecido algo pior?”, desabafou.

Um acidente foi registrado na volta do meio dia deste domingo (19) na rua Cesar Lajes Canela, bairro Paranapungá, em Três Lagoas. O veículo perdeu o controle, colidiu contra uma moto e, em seguida, contra um carro estacionado, terminando o trajeto no muro de uma residência. O caso trouxe prejuízos materiais e às vítimas emocionais.

Tema central do evento é “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica”

Três Lagoas promove 3ª Conferência Municipal do Meio Ambiente nesta sexta-feira

Veículo envolvido no acidente havia sido furtado

O carro que provocou o acidente foi furtado na madrugada do mesmo dia, no bairro Jardim Morumbi. A proprietário do veículo, que prefere não ser identificada, contou que só viu que o carro tinha sido furtado ao sair para o mercado. “Fizemos o boletim de ocorrência, e, enquanto procurávamos o carro, recebemos a notícia de que ele estava envolvido em um acidente”, disse.

O veículo foi encontrado completamente danificado e, para piorar, não tinha seguro. “Estamos revoltados. Trabalhamos tanto para conquistar as coisas, e, de repente, acontece isso. É uma sensação de impotência e insegurança”, lamentou.

Investigação

A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) agiu rapidamente e identificou o motorista que conduzia o veículo no momento do acidente. Ele alegou que não foi o autor do furto e que o carro havia sido trocado por drogas em uma boca de fumo. O caso segue sob investigação para identificar todos os envolvidos.

Enquanto a polícia investiga o caso, as vítimas lidam com os danos materiais e o impacto emocional do ocorrido.