Casa de mortos em acidente na BR-262 é alvo de ladrões

Uma equipe da Polícia Militar encontrou diversos objetos de origem suspeita abandonados em uma construção localizada na Rua do Cantor, no bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas.

A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (18).Conforme informações da Rádio Patrulha II, o local foi indicado após denúncia recebida via Centro de Operações da PM.

No terreno, os policiais localizaram em meio à vegetação duas televisões (marcas TCL e AOC), uma espingarda de pressão calibre 5.5 da marca Rossi, modelo Dione, além de um kit aerógrafo com compressor, porta-trecos com bijuterias, estojo com 14 moedas antigas, quatro celulares, uma câmera fotográfica digital, uma lanterna de cabeça e um par de tênis feminino da marca Olympikus.