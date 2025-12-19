Casa do Trabalhador de Três Lagoas entra em recesso e retoma atendimentos em janeiro de 2026

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas entra em recesso de fim de ano a partir da próxima segunda-feira (22), com retorno das atividades previsto para o dia 5 de janeiro de 2026. A informação foi confirmada pelo gestor do espaço, Sidney de Abreu.

De acordo com ele, o recesso segue decreto municipal e se estende até o dia 2 de janeiro. Como os dias 3 e 4 caem no fim de semana, o atendimento ao público será retomado apenas na segunda-feira seguinte.

“Entraremos em recesso a partir do dia 22 de dezembro e seguimos até o dia 2 de janeiro. Como depois temos sábado e domingo, a população pode contar com o nosso retorno a partir do dia 5 de janeiro”, explicou Sidney.

Durante o período de recesso, os principais serviços presenciais da Casa do Trabalhador ficarão suspensos. No entanto, o gestor orienta que trabalhadores que precisarem solicitar o seguro-desemprego podem utilizar os canais digitais do Governo Federal.

“O seguro-desemprego pode ser solicitado tanto pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital quanto pelo site GOV.br. Em casos de impedimentos ou notificações, a pessoa precisa aguardar nosso retorno para atendimento presencial”, destacou.

Cigney também tranquilizou a população quanto ao impacto do recesso na oferta de vagas, ressaltando que, tradicionalmente, as empresas reduzem contratações neste período.

“As empresas acabam diminuindo ou até parando as contratações no fim do ano, então a população não será muito prejudicada”, afirmou.

No retorno das atividades, a Casa do Trabalhador seguirá com horário ampliado, funcionando das 7h às 18h, sem fechar para o almoço.