Casal fica ferido após colisão frontal entre pick-ups na BR-158

Uma colisão frontal entre duas caminhonetes deixou um casal de idosos ferido na noite desta quarta-feira (11), na rodovia BR-158, próximo à rotatória de acesso à MS-320, saída para Inocência, em Três Lagoas (MS).

O acidente envolveu uma pick-up GM S10, onde estavam as vítimas, e um SUV Toyota SW4. As causas da colisão ainda serão apuradas, mas, segundo relatos dos envolvidos, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido. Sem que fosse possível determinar a dinâmica exata, em um determinado momento os veículos colidiram violentamente, de forma frontal.

Na SW4 havia apenas o condutor, que não se feriu. Já na S10, o casal precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por socorristas da Way, concessionária responsável pelos trechos da MS-112 e BR-158 (norte).